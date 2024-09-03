Джек Дрэйпер: в юниорах Синнера не считали лучшим. Нам кричали пробивать его

25-я ракетка мира 22-летний британский теннисист Джек Дрэйпер рассказал о дружбе с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«Впервые я встретился с Янником на юношеском турнире в возрасте до 18 лет. Кажется, играл против него в парном разряде на турнире ITF. Мы не были знакомы, но было странно следить за его карьерой, потому что, когда он был моложе, он, вероятно, не был одним из лучших юниоров. Я помню, как играл с ним в парном разряде, и люди говорили: «О, бейте в него, потому что он слабее всех на корте».

Конечно, я следил за его быстрым продвижением в рейтинге. Всегда считал, что у него действительно хорошие манеры, он потрясающий парень и полезен для спорта. Очевидно, что его теннис тоже невероятен. С тех пор как я тоже обосновался в туре, естественно, мы часто виделись в раздевалках, часто здоровались, потом начали переписываться. Думаю, в целом нас объединил возраст. Мы занимаемся одним из самых суровых видов спорта. В нём много эмоциональных взлётов и падений. В нём много сложных моментов. Я думаю, всё началось с того, что мы отправляли друг другу сообщения в плохие и хорошие моменты. Ещё мы сыграли в парном разряде Монреаля. Мне понравилось находиться с ним на корте. У нас отлично получилось, думаю, это повторится.

Он невероятно добрый человек, искренний и забавный. Это важнее, чем быть великим игроком, но он к тому же и невероятный игрок и нужен этому виду спорта», — сказал Джек на пресс-конференции на US Open – 2024.