«Закаты с тобой самые лучшие». Ана Иванович показала милое фото со Швайнштайгером

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала в социальных сетях фотографии с семейного отдыха. Иванович вместе с супругом чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером проводит отпуск в Греции.

«Закаты с тобой самые лучшие», — подписала снимок Иванович, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Аны Иванович

«Улыбаюсь, медитирую, читаю», — подписала фото с пляжа Ана.

Фото: из личного архива Аны Иванович

Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года. До этого, в июле, она вышла замуж за Швайнштайгера. В октябре 2019 года Бастиан тоже объявил о завершении карьеры. У пары трое детей – два сына Леон и Лука, а также ребёнок, который родился в мае 2023 года, его пол пока не разглашают.