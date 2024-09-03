«Иронично, учитывая, что у Лены нет прав». Кузнецова — о сотрудничестве Рыбакиной с Lexus

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на сотрудничество четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной с премиальным брендом автомобилей Lexus в Казахстане.

«Лена Рыбакина вышла с новостями, но не с теми, которых все ждут — теннисистка стала амбассадором Lexus в Казахстане. Иронично, учитывая, что у Лены нет водительских прав, как она сама призналась в апреле на турнире в Штутгарте.

Тем временем поклонники Рыбакиной ждут от неё хоть каких-то подробностей о разрыве со Стефано Вуковым. Напомню, на данный момент профиль Стефано удалён с сайта WTA, то есть ему запрещено работать в туре. Почему — пока никто не знает», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В конце июня о сотрудничестве с Lexus объявил и другой казахстанский теннисист Александр Бублик.