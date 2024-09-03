Роджер Федерер впервые прокомментировал скандал с допингом Янника Синнера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер впервые отреагировал на допинг-дело первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Подобные новости – это не то, за чем мы хотим наблюдать в нашем виде спорта, независимо от того, виноват он или нет, был ли это он или кто-то другой. Это шумиха, которая нам не нужна.

Я понимаю, что это сложная ситуация. Это сущий кошмар для каждого спортсмена и его команды — столкнуться с подобными обвинениями и проблемами, потому что мы заполняем эти формы каждый день. И это живёт с тобой. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы думаете: «Кто-то за дверью идёт проверять меня?» Так что, да, это действительно сложно.

Я понимаю разочарование людей, которые задаются вопросом, обращались ли с ним так же, как с другими. И я думаю, что именно здесь это и вступает в игру. Думаю, мы все верим, что Янник ничего такого не делал, но потенциально нестыковка видится в том, что он избежал отстранения, пока они не были на 100% уверены в том, что происходит, — вот вопрос, на который нужно ответить. Но мы должны доверять процессу, а также всем, кто в нём участвует», — приводит слова Федерера Today.