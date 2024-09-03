Даниил Медведев появился в промо-ролике компьютерной игры Rainbow Six Siege

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал героем промо-ролика популярной компьютерной игры Rainbow Six Siege (тактический шутер).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с промо-роликом, в котором принял участие Даниил Медведев.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

«Я играл в неё с 10 лет, не думал, что когда-то официально буду с ними связан, потому что в любом случае в неё играю. Мне она нравится. Получилось связаться с разработчиками и установить хорошие отношения», — заявил ранее Медведев на одной из пресс-конференций.

Ранее на US Open — 2024 Даниил Медведев обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3. Завтра, 4 сентября, в четвертьфинале Открытого чемпионата США россиянин встретится с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.