Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек оценила игру Пегулы в преддверии очной встречи в рамках 1/4 финала US Open

Ига Свёнтек оценила игру Пегулы в преддверии очной встречи в рамках 1/4 финала US Open
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о Джессике Пегуле, с которой встретится в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Знаю, что против Джессики будет непростой четвертьфинал. Без сомнения, это будет очень сложная встреча, потому что она хорошо играет здесь. Мне придётся поработать над своими движениями ног, так как она будет играть с очень высокой скоростью после того, как взяла так много матчей за последние несколько недель. Да, это будет большой поединок», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ранее в матче четвёртого круга на Открытом чемпионате США — 2024 Свёнтек победила 16-ю ракетку мира российскую теннисистку Людмилу Самсонову со счётом 6:4, 6:1.

Материалы по теме
Свёнтек одержала 83-ю победу в первых 100 матчах на ТБШ, лучше были только 6 теннисисток
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android