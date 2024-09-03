Дарья Касаткина показала, как проводит время в Нью-Йорке после вылета с US Open — 2024

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась атмосферными фото из Нью-Йорка после завершения выступления на Открытом чемпионате США — 2024.

Фото: Соцсети Касаткиной

Фото: Соцсети Касаткиной

«Вот такой Нью-Йорк за пределами Флашинг-Медоус», — подписала фото Касаткина на своей странице в социальных сетях.

Флашинг-Медоус — теннисный центр, на кортах которого проходят матчи Открытого чемпионата США.

Напомним, Дарья Касаткина во втором круге US Open — 2024 уступила 47-й ракетке мира американской теннисистке Питон Стирнс со счётом 1:6, 6:7 (3:7). Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.