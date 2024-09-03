Циципас — о видео с Бадосой: пережил ещё одну тренировку, не получив ракеткой по лицу
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях видео, на котором веселится на совместной тренировке с возлюбленной – 29-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
«Пережил ещё одну тренировку, на которой не получил ракеткой по лицу», — подписал видео Циципас.
На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2024, вторник. 18:10 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
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86
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Бадоса же продолжает борьбу за титул в Нью-Йорке. В данный момент Паула сражается с 12-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла первый сет со счётом 2:6.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
29
Паула Бадоса
П. Бадоса
2-й сет
0 : 1
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12
Эмма Наварро
Э. Наварро
Комментарии
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