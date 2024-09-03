Циципас — о видео с Бадосой: пережил ещё одну тренировку, не получив ракеткой по лицу

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в социальных сетях видео, на котором веселится на совместной тренировке с возлюбленной – 29-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.

«Пережил ещё одну тренировку, на которой не получил ракеткой по лицу», — подписал видео Циципас.

На текущем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.

Бадоса же продолжает борьбу за титул в Нью-Йорке. В данный момент Паула сражается с 12-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро за выход в полуфинал US Open. Испанка проиграла первый сет со счётом 2:6.