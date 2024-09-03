«Нас ждёт битва титанов». Надежда Петрова — о матче Медведева с Синнером

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова поделилась ожиданиями от предстоящего матча Даниил Медведев (Россия, 5) – Янник Синнер (Италия, 1) в четвертьфинале US Open – 2024.

«Медведев и Синнер находятся в отличной форме. Даня разыгрался и в последних двух раундах очень уверенно проходит своих соперников. У него виден настрой и запал на хороший результат, но Синнер тоже играет хорошо. Я думала, что из-за ситуации с употреблением какого-то запрещённого препарата будет давление от публики и прессы, но Синнер справился с этими эмоциями и находится в хорошей игровой форме.

У нас вторая неделя «Большого шлема» и четвертьфинал, а уже такие серьёзные соперники. Любой из этих теннисистов может выиграть «Шлем». Я уверена, что оба это понимают и будут выкладываться по полной. Дане не очень повезло с раскладом сетки в связи с тем, что он попал на первого сеяного. Но Медведеву в этом матче нужно перехватывать инициативу и почаще идти с короткого мяча вперёд, чтобы иногда удивлять Синнера таким решением. Его надо подёргать, чтобы Синнер подвигался и побегал.

Я думаю, что нас ждёт битва титанов, ведь оба теннисиста крупные и высокие. Для своего роста они хорошо передвигаются по корту и хорошо умеют играть в защите. Мы увидим много интересных розыгрышей и будем надеяться на победу Дани», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.