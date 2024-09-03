Актриса Джулия Робертс опубликовала пост в поддержку Фрэнсиса Тиафо на US Open — 2024
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Известная американская актриса Джулия Робертс опубликовала в социальных сетях пост в поддержку 20-й ракетки мира соотечественника Фрэнсиса Тиафо на US Open – 2024.
«Вперёд, Биг Фо», — подписала Робертс снимок трансляции матча теннисиста.
Фото: из личного архива Джулии Робертс
Ранее Тиафо вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США – 2024, со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 обыграв 28-ю ракетку мира австралийца Алексея Попырина (28). За выход в полуфинал домашнего мэйджора Фрэнсис сразится с девятой ракеткой мира болгарином Григором Димитровым (9). Данный матч состоится в ночь на 4 сентября.
US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 03:30 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Отметим, что в 2022 году Тиафо доходил до полуфинала US Open, где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.
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