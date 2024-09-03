Эмма Наварро обыграла Паулу Бадосу в матче за выход в полуфинал US Open — 2024
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12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в полуфинал US Open — 2024. В 1/4 финала американка встречалась с 29-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Матч завершился со счётом 6:2, 7:5.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
29
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
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12
Эмма Наварро
Э. Наварро
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Бадоса не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Наварро четыре эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.
Комментарии
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