Эмма Наварро обыграла Паулу Бадосу в матче за выход в полуфинал US Open — 2024

12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в полуфинал US Open — 2024. В 1/4 финала американка встречалась с 29-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Матч завершился со счётом 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. За это время Бадоса не выполнила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Наварро четыре эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.