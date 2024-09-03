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Эмма Наварро объяснила, как отыгралась с 2:5 во втором сете 1/4 финала US Open — 2024

Эмма Наварро объяснила, как отыгралась с 2:5 во втором сете 1/4 финала US Open — 2024
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12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро прокомментировала свою игру во втором сете четвертьфинала US Open — 2024 с 29-й ракеткой мира испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Американка уступала в счёте 2:5, но смогла отыграться и победить в матче — 6:2, 7:5.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«При счёте 2:5 у меня появилась мысль, что матч может завершиться в двух сетах… Я всегда говорю, что не могу видеть будущее, но сегодня, возможно, это немного получилось», — сказала Наварро в интервью на корте.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф. US Open станет турниром с самым большим призовым фондом в истории тенниса. Игроки получат $ 75 млн, что на 15% больше, чем в 2023 году.

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