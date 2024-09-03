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Эмма Наварро обратилась к отцу после выхода в полуфинал US Open — 2024

Эмма Наварро обратилась к отцу после выхода в полуфинал US Open — 2024
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12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро обратилась к отцу и команде после выхода в полуфинал US Open — 2024.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Хочу поблагодарить своего отца. Я думаю, он чувствовал что-то, когда я была совсем маленькой. Он видел что-то во мне с юных лет. Спасибо папе за то, что он отправил меня в это путешествие.

Команда также много значит для меня. Мы с тренером вместе с тех пор, как мне было 14 или 15 лет. Прошло уже восемь лет. Мы проделали вместе много замечательной работы. Спасибо за всё, что вы делаете, за вашу преданность, за время, которое вы вкладываете в этот путь, и за то, что вы делаете меня тем игроком, которым я являюсь», — сказала Наварро в интервью на корте.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф.

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