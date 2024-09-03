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Паула Бадоса: мне придётся ждать следующий ТБШ четыре месяца, это отстой

Паула Бадоса: мне придётся ждать следующий ТБШ четыре месяца, это отстой
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open — 2024. Испанка уступила американской теннисистке Эмме Наварро со счётом 2:6, 5:7.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Может быть, я 15-я в гонке, не ожидала этого несколько месяцев назад. Так что в этом плане я действительно горжусь собой. Но то, что делает меня такой, какая я есть сегодня, это «Большой шлем». Постоянная мечта — пройти в последние раунды турнира «Большого шлема». Если бы сегодня был обычный турнир, я бы выступила хорошо. Вот почему я такая сегодня, понимаете. Я не знала, как справиться с собой наилучшим образом. Теперь мне придётся ждать следующего турнира «Большого шлема» четыре месяца, это отстой», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

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