Паула Бадоса: мне придётся ждать следующий ТБШ четыре месяца, это отстой

29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open — 2024. Испанка уступила американской теннисистке Эмме Наварро со счётом 2:6, 5:7.

«Может быть, я 15-я в гонке, не ожидала этого несколько месяцев назад. Так что в этом плане я действительно горжусь собой. Но то, что делает меня такой, какая я есть сегодня, это «Большой шлем». Постоянная мечта — пройти в последние раунды турнира «Большого шлема». Если бы сегодня был обычный турнир, я бы выступила хорошо. Вот почему я такая сегодня, понимаете. Я не знала, как справиться с собой наилучшим образом. Теперь мне придётся ждать следующего турнира «Большого шлема» четыре месяца, это отстой», — сказала Бадоса на пресс-конференции.