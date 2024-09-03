Александр Зверев – Тейлор Фритц: американец выиграл стартовый сет в 1/4 финала US Open

Завершился первый сет мужского четвертьфинала US Open – 2024, в котором встречаются олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Стартовую партию со счётом 7:6 (7:2) выиграл Фритц.

Первый сет матча продлился 56 минут. В его рамках финалист турнира в 2020 году Зверев не заработал ни одного брейк-пойнта, Фритц заработал четыре, но ни одного не реализовал.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 5-4 в пользу Зверева (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на харде с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл на United Cup — 2023 и на Уимблдоне-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.