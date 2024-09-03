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Дмитрий Турсунов: не вижу за счёт чего Рублёв сможет выиграть «Шлем»

Дмитрий Турсунов: не вижу за счёт чего Рублёв сможет выиграть «Шлем»
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил выступление Андрея Рублёва на US Open — 2024.

US Open (м). 4-й круг
01 сентября 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 6 6 3
6 		7 7 1 3 6
             
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Его теннис очень испанский. Был вопрос, сможет ли Рублёв выиграть турнир „Большого шлема“. Я не вижу за счёт чего он сможет выиграть „Шлем“. Каких-то игроков он будет выносить с корта безусловно. Сколько он тратит нервной энергии. Психика расшатывается… Ты доходишь до четвертьфинала — это уже три-четыре матча», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2024 Рублёв проиграл Димитрову со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В четвертьфинале Димитров встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович.

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