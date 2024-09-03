Дмитрий Турсунов: не вижу за счёт чего Рублёв сможет выиграть «Шлем»

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил выступление Андрея Рублёва на US Open — 2024.

«Его теннис очень испанский. Был вопрос, сможет ли Рублёв выиграть турнир „Большого шлема“. Я не вижу за счёт чего он сможет выиграть „Шлем“. Каких-то игроков он будет выносить с корта безусловно. Сколько он тратит нервной энергии. Психика расшатывается… Ты доходишь до четвертьфинала — это уже три-четыре матча», — сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Напомним, в четвёртом круге US Open — 2024 Рублёв проиграл Димитрову со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6. В четвертьфинале Димитров встретится с 20-й ракеткой мира из США Фрэнсисом Тиафо. Действующим чемпионом турнира у мужчин является серб Новак Джокович.