Стало известно ориентировочное время начала матча Медведева с Синнером на US Open — 2024

Организаторы US Open – 2024 опубликовали расписание десятого игрового дня турнира, в рамках которого свой матч проведёт единственный россиянин, оставшийся в одиночных сетках US Open, – пятая ракетка мира Даниил Медведев.
Медведев (5) сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (1) за выход в полуфинал американского мэйджора, который Даниил выигрывал в 2021 году. Организаторы поставили этот поединок на арену Артура Эша. Он будет сыгран вторым запуском вечером после матча, который должен начаться в 02:00 мск.
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Вечернюю сессию игрового дня откроет женский поединок. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сразится с американкой Джессикой Пегулой (шестая в мировом рейтинге) в четвертьфинале соревнований. Именно этот матч должен стартовать в 02:00 мск.
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- 3 сентября 2024
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