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Стало известно ориентировочное время начала матча Медведева с Синнером на US Open — 2024

Стало известно ориентировочное время начала матча Медведева с Синнером на US Open — 2024
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Организаторы US Open – 2024 опубликовали расписание десятого игрового дня турнира, в рамках которого свой матч проведёт единственный россиянин, оставшийся в одиночных сетках US Open, – пятая ракетка мира Даниил Медведев.

Медведев (5) сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (1) за выход в полуфинал американского мэйджора, который Даниил выигрывал в 2021 году. Организаторы поставили этот поединок на арену Артура Эша. Он будет сыгран вторым запуском вечером после матча, который должен начаться в 02:00 мск.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вечернюю сессию игрового дня откроет женский поединок. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек сразится с американкой Джессикой Пегулой (шестая в мировом рейтинге) в четвертьфинале соревнований. Именно этот матч должен стартовать в 02:00 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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