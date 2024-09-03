Федерер высказался о неудачных выступлениях Надаля на «Ролан Гаррос» и Олимпиаде-2024

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о последних выступлениях испанца Рафаэля Надаля.

«Честно говоря, я разговаривал с ним на прошлой неделе. Он хотел спросить меня о чём-то, и мы поболтали. Мне немного жаль его. Лето прошло не так хорошо, как он планировал, потому что на «Ролан Гаррос» ему не повезло с жеребьёвкой (в первом круге Надаль проиграл Александру Звереву, который дошёл до финала. – Прим. «Чемпионата»). И Олимпиада. Опять сложная сетка (Надаль проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу во втором круге). Думаю, он надеялся на медаль. Он играл в парном разряде с Алькарасом, у них были шансы.

Но, говоря в целом, он волен делать всё, что хочет, он один из самых знаковых теннисистов, и это я ему тоже говорил. Я просто надеюсь, что он сможет уйти из спорта на своих условиях и тогда, когда захочет. Он отличный парень, у него отличная карьера, я счастлив, что у нас было так много общих моментов – с Новаком и Марреем, со всей четвёркой», — сказал Федерер в эфире TODAY.