29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса назвала причину поражения в четвертьфинале US Open — 2024. Испанка уступила американской теннисистке Эмме Наварро со счётом 2:6, 5:7.

«Я очень расстроена своим сегодняшним уровнем. Думаю, она играла очень хорошо и прекрасно справилась с ситуацией, а я у меня была катастрофа. Сегодняшний день меня удивил. Другие матчи я провела хорошо. Я отлично себя чувствовала, но потом вышла на корт и, думаю, не очень хорошо справилась с ситуацией и эмоциями. Мне было немного трудно это сделать. Я очень сильно хотела победить, но иногда это совсем не помогает», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф.