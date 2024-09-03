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Паула Бадоса назвала причину поражения в четвертьфинале US Open — 2024

Паула Бадоса назвала причину поражения в четвертьфинале US Open — 2024
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29-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса назвала причину поражения в четвертьфинале US Open — 2024. Испанка уступила американской теннисистке Эмме Наварро со счётом 2:6, 5:7.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Я очень расстроена своим сегодняшним уровнем. Думаю, она играла очень хорошо и прекрасно справилась с ситуацией, а я у меня была катастрофа. Сегодняшний день меня удивил. Другие матчи я провела хорошо. Я отлично себя чувствовала, но потом вышла на корт и, думаю, не очень хорошо справилась с ситуацией и эмоциями. Мне было немного трудно это сделать. Я очень сильно хотела победить, но иногда это совсем не помогает», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Действующей чемпионкой Открытого чемпионата США среди женщин является американка Кори Гауфф.

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