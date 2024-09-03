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Александр Зверев — Тейлор Фритц: немец сравнял счёт в матче в 1/4 финала US Open — 2024

Александр Зверев — Тейлор Фритц: немец сравнял счёт в матче в 1/4 финала US Open — 2024
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Завершился второй сет мужского четвертьфинала US Open – 2024, в котором встречаются олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Зверев, тем самым сравняв счёт во всём поединке.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:55 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4
6 2 		6 4
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Второй сет матча Зверева с Фритцем продлился 42 минуты. В его рамках Александр реализовал один заработанный брейк-пойнт и не дал сопернику шансов на брейк в геймах на своей подаче.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open – 2024.

Счёт личных встреч теннисистов — 5-4 в пользу Зверева (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на харде с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл United Cup — 2023 и Уимблдон-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.

Сетка мужского US Open - 2024
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