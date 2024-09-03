«Слишком силён». Моргаду оценил качество игры Зверева во втором сете матча с Фритцем

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о действиях Александра Зверева в матче с Тейлором Фритцем в рамках 1/4 финала US Open — 2024. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Зверев, тем самым сравняв счёт всего поединка.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|
|6
|4
«Зверев был слишком силён во втором сете. Реализовал свой единственный брейк-пойнт в матче и смог отыграть подачу», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.
Второй сет матча Зверева с Фритцем продлился 42 минуты. В его рамках Александр реализовал один заработанный брейк-пойнт и не дал сопернику шансов на брейк в геймах на своей подаче.
Счёт личных встреч теннисистов — 5-4 в пользу Зверева (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на харде с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл United Cup — 2023 и Уимблдон-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.
- 3 сентября 2024
-
23:01
-
22:44
-
22:33
-
22:33
-
22:17
-
21:59
-
21:52
-
21:50
-
21:40
-
21:19
-
20:59
-
20:46
-
20:31
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:50
-
19:29
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
17:59
-
17:57
-
17:54
-
17:48
-
17:31
-
17:29
-
17:00
-
17:00
-
16:00
-
15:56
-
15:43
-
15:32
-
15:13
-
15:12