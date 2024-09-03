«Слишком силён». Моргаду оценил качество игры Зверева во втором сете матча с Фритцем

Известный португальский журналист Жозе Моргаду высказался о действиях Александра Зверева в матче с Тейлором Фритцем в рамках 1/4 финала US Open — 2024. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Зверев, тем самым сравняв счёт всего поединка.

«Зверев был слишком силён во втором сете. Реализовал свой единственный брейк-пойнт в матче и смог отыграть подачу», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Второй сет матча Зверева с Фритцем продлился 42 минуты. В его рамках Александр реализовал один заработанный брейк-пойнт и не дал сопернику шансов на брейк в геймах на своей подаче.

Счёт личных встреч теннисистов — 5-4 в пользу Зверева (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на харде с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл United Cup — 2023 и Уимблдон-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.