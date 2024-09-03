Эмма Наварро раскрыла причины конфликта с Чжэн Циньвэнь на Олимпиаде-2024

12-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро высказалась о конфликте с китаянкой Чжэн Циньвэнь на Олимпиаде-2024.

— Поскольку дальше вы можете сыграть с Чжэн Циньвэнь, не могли бы вы объяснить произошедшее после вашего матча на Олимпиаде?

— Да. Но я не хочу слишком углубляться в детали. Я думаю, что во время того матча и, знаете, на тренировочном корте и в последние несколько раз, когда мы играли, в том числе в юниорские годы, я чувствовала, что она меня немного не уважает. Как я уже сказала, не хочу вдаваться в подробности. Но да, я думаю, что она не всегда относилась ко мне или к спорту с уважением. Поэтому я и сказала то, что сказала после матча. Но, да, это всё.

— Обычно вы довольно спокойны и уравновешены на корте, поэтому этот инцидент удивил многих людей. Удивили ли вы сами себя? И была ли у вас возможность обсудить с ней этот момент позднее?

— Нет, с тех пор я с ней не разговаривала. И нет, я не удивилась. Я чувствовала это весь матч. Даже если бы я выиграла тогда, я бы, наверное, сказала тоже самое. Знаете, это не было чем-то вроде сиюминутного потока эмоций, это было просто то, что я чувствовала. Думаю, это привлекло гораздо больше внимания, чем я ожидала.

Да, я допускаю, что это всего лишь моё мнение, мнение одного человека. Да, но это не было эмоциональным всплеском. Это было просто фактическое высказывание о том, что я чувствую», — сказала Наварро на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2024, где сразится либо с Циньвэнь, либо с белоруской Ариной Соболенко.