Александр Зверев — Тейлор Фритц: американец в сете от выхода в полуфинал US Open — 2024

Завершился третий сет мужского четвертьфинала US Open – 2024, в котором встречаются олимпийский чемпион 2020 года четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Третью партию со счётом 6:4 выиграл Фритц, тем самым поведя в счёте по сетам 2:1.
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Третий сет матча продлился 51 минуту. В его рамках Зверев реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, Фритц — два из семи заработанных.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Зверев – Тейлор Фритц в четвертьфинале US Open – 2024.
Счёт личных встреч теннисистов — 5-4 в пользу Зверева (2-3 на харде). При этом Александр не побеждал Тейлора на харде с ATP Cup — 2022. После этого Фритц выиграл United Cup — 2023 и Уимблдон-2024, а немец взял верх только на грунте, в Риме-2024.
- 3 сентября 2024
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