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Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на US Open — 2024

Мирра Андреева подвела итоги своего выступления на US Open — 2024
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде 23-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала своё выступление на Открытом чемпионате США — 2024.

«Не самый лучший результат в одиночном разряде, но отлично провели время, сыграв в парном разряде с Анастасией Павлюченковой. В следующий раз я стану сильнее», — написала Андреева на своей странице в социальных сетях.

В матче второго круга одиночного разряда US Open 17-летняя Андреева (21) со счётом 1:6, 4:6 проиграла 59-й ракетке мира 20-летней американке Эшлин Крюгер.

В третьем круге парного разряда Андреева и Павлюченкова уступили французско-китайскому дуэту — Кристине Младенович и Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 2:6, 4:6.

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