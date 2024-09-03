Надаль — о дружбе с Федерером: мы всегда умели ценить друг друга

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль комплиментарно высказался о своих отношениях с 20-кратным победителем мэйджоров швейцарцем Роджером Федерером.

«Трудно быть настоящим другом своего соперника, но не из-за самого факта соперничества, а потому что вам приходится быть рядом с ним практически каждый день. Роджер — отличный партнёр по команде, мы вместе добились многого и боролись за важные вещи.

Нормальные люди очень ценят своих главных соперников. Мы относились к спорту и соперничеству разумно и всегда умели ценить друг друга», — приводит слова Надаля GB News со ссылкой на эфир программы El Hormiguero.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с Надалем.