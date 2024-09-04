Александр Зверев проиграл американцу Тейлору Фритцу в четвертьфинале US Open — 2024

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США – 2024.
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В четвертьфинальном матче Зверев (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) проиграл 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу (12).
Встреча Зверева с Фритцем продлилась 3 часа и 29 минут. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора 12 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.
За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Для 26-летнего Фритца этот полуфинал станет дебютным в карьере на турнире «Большого шлема».
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