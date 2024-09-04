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Александр Зверев — Тейлор Фритц, результат матча 3 сентября 2024, счёт 1:3, 1/4 финала US Open 2024

Александр Зверев проиграл американцу Тейлору Фритцу в четвертьфинале US Open — 2024
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США – 2024.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:55 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 7 7
6 2 		6 4 6 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В четвертьфинальном матче Зверев (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) проиграл 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу (12).

Встреча Зверева с Фритцем продлилась 3 часа и 29 минут. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора 12 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Для 26-летнего Фритца этот полуфинал станет дебютным в карьере на турнире «Большого шлема».

Сетка мужского US Open - 2024
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