Тейлор Фритц впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»
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12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В матче 1/4 финала представитель США обыграл четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:55 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 1
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|4
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4
Александр Зверев
А. Зверев
За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона-2024. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.
Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.
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