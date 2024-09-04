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26-летний Фритц стал самым возрастным американцем, впервые вышедшим в полуфинал US Open

12-я ракетка мира 26-летний Тейлор Фритц стал самым возрастным американцем, впервые вышедшим в полуфинал турнира US Open. В матче 1/4 финала представитель США обыграл четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона-2024. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.

Напомним, действующим победителем Открытого чемпионата США является серб Новак Джокович, обыгравший в финале в прошлом году российского теннисиста Даниила Медведева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.