Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фото: эмоциональная реакция Фритца на победу над Зверевым в 1/4 финала US Open — 2024

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц эмоционально отреагировал на дебютный выход в полуфинальный раунд турнира «Большого шлема».

Фото: USTA

Фото: USTA

Знаковое событие для Фритца произошло на US Open – 2024. В четвертьфинальном матче Тейлор (12) со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева (4).

Встреча Зверева с Фритцем продлилась 3 часа и 29 минут. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора 12 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.

За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20).