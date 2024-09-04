Тейлор Фритц рассказал, что чувствует после победы над Зверевым в 1/4 финала US Open

12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала представитель США обыграл четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

«Чувствую себя потрясающе. За последние пару лет я много раз не мог преодолеть четвертьфинальную стадию. Сегодня всё было по-другому», — сказал Фритц в интервью на корте.

Отметим, Фритц впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал домашнего мэйджора он сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона-2024. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.