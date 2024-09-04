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Тейлор Фритц рассказал, что чувствует после победы над Зверевым в 1/4 финала US Open

Тейлор Фритц рассказал, что чувствует после победы над Зверевым в 1/4 финала US Open
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12-я ракетка мира американец Тейлор Фритц прокомментировал выход в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала представитель США обыграл четвёртую ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4, 7:6.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 20:55 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 7 7
6 2 		6 4 6 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Чувствую себя потрясающе. За последние пару лет я много раз не мог преодолеть четвертьфинальную стадию. Сегодня всё было по-другому», — сказал Фритц в интервью на корте.

Отметим, Фритц впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал домашнего мэйджора он сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Ранее Тейлор Фритц выходил в четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии — 2024 и Уимблдона-2024. В рамках «Ролан Гаррос» — 2024 Фритц не смог преодолеть 1/8 финала.

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