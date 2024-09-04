Медведев, Джокович, Синнер и Алькарас планируют сыграть на «Мастерсе» в Шанхае в октябре
Появился заявочный лист хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт со 2 по 13 октября. В нём планируют принять участие все игроки топ-10 мирового рейтинга.
Действующим чемпионом данных соревнований является седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. В финале 2023 года он обыграл россиянина Андрея Рублёва.
Теннис. Заявочный лист «Мастерса» в Шанхае. Топ-15 игроков по рейтингу:
- Янник Синнер (Италия);
- Новак Джокович (Сербия);
- Карлос Алькарас (Испания);
- Александр Зверев (Германия);
- Даниил Медведев (Россия);
- Андрей Рублёв (Россия);
- Хуберт Хуркач (Польша);
- Каспер Рууд (Норвегия);
- Григор Димитров (Болгария);
- Алекс де Минор (Австралия);
- Стефанос Циципас (Греция);
- Тейлор Фритц (США);
- Бен Шелтон (США);
- Томми Пол (США);
- Хольгер Руне (Дания).
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