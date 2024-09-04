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Медведев, Джокович, Синнер и Алькарас планируют сыграть на «Мастерсе» в Шанхае в октябре

Появился заявочный лист хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт со 2 по 13 октября. В нём планируют принять участие все игроки топ-10 мирового рейтинга.

Действующим чемпионом данных соревнований является седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. В финале 2023 года он обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Теннис. Заявочный лист «Мастерса» в Шанхае. Топ-15 игроков по рейтингу: