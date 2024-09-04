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Медведев, Джокович, Синнер и Алькарас планируют сыграть на «Мастерсе» в Шанхае в октябре

Медведев, Джокович, Синнер и Алькарас планируют сыграть на «Мастерсе» в Шанхае в октябре
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Появился заявочный лист хардового турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который пройдёт со 2 по 13 октября. В нём планируют принять участие все игроки топ-10 мирового рейтинга.

Действующим чемпионом данных соревнований является седьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач. В финале 2023 года он обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Теннис. Заявочный лист «Мастерса» в Шанхае. Топ-15 игроков по рейтингу:

  1. Янник Синнер (Италия);
  2. Новак Джокович (Сербия);
  3. Карлос Алькарас (Испания);
  4. Александр Зверев (Германия);
  5. Даниил Медведев (Россия);
  6. Андрей Рублёв (Россия);
  7. Хуберт Хуркач (Польша);
  8. Каспер Рууд (Норвегия);
  9. Григор Димитров (Болгария);
  10. Алекс де Минор (Австралия);
  11. Стефанос Циципас (Греция);
  12. Тейлор Фритц (США);
  13. Бен Шелтон (США);
  14. Томми Пол (США);
  15. Хольгер Руне (Дания).
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