«Я играл ужасно». Александр Зверев отреагировал на вылет из US Open — 2024

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о поражении в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024. Напомним, во встрече 1/4 финала Зверев (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) уступил 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу (12).

«Я играл ужасно. Я был плох в задней линии… Если подача и форхенд были ещё нормальными, то у задней линии я играл совершенно ужасно. Я не знаю, что произошло. Мой бэкхенд… Я не помню, чтобы с тех пор, как я был в туре, я так сильно бил бэкхендом. Я просто не помню. Я имею в виду, что я пропускал удары, которые были в середине корта без темпа, и внизу сетки. Ужасно. Просто абсолютно ужасно для меня.

Но мой самый надёжный удар… Удар, которым я больше всего известен, удар, которым вы обычно будите меня в 3 часа ночи, и я бы не промахнулся, сегодня совершенно не было, и у меня нет слов, чтобы это описать, если честно», — сказал Зверев на пресс-конференции после матча.

За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Для 26-летнего Фритца этот полуфинал станет дебютным в карьере на турнире «Большого шлема».

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