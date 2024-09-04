Соболенко — Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет в матче 1/4 финала US Open

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисист Арина Соболенко встречается с представительницей Китая седьмой ракеткой планеты Чжэн Циньвэнь.

Победу в первом сете уверенную одержала белорусская спортсменка со счётом 6:1.

На данный момент счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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