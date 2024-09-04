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Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет в матче 1/4 финала US Open — 2024

Соболенко — Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет в матче 1/4 финала US Open
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисист Арина Соболенко встречается с представительницей Китая седьмой ракеткой планеты Чжэн Циньвэнь.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Победу в первом сете уверенную одержала белорусская спортсменка со счётом 6:1.

На данный момент счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open — 2024. Календарь (ж)
US Open — 2024. Турнирная сетка (ж)
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