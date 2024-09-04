Соболенко — Циньвэнь: белоруска выиграла первый сет в матче 1/4 финала US Open
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисист Арина Соболенко встречается с представительницей Китая седьмой ракеткой планеты Чжэн Циньвэнь.
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Победу в первом сете уверенную одержала белорусская спортсменка со счётом 6:1.
На данный момент счёт личных встреч — 2-0 в пользу Соболенко.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке:
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