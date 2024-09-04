Зверев — о поражении от Фритца на US Open: я ничего не сделал, чтобы заслужить победу

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о факторах, которые повлияли на его неудачную игру в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024. Напомним, во встрече 1/4 финала Зверев (4) со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) уступил 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу (12).

«В какой-то момент игры я больше не знал, что делать. У меня просто было так много вопросов в голове. Я совершенно не представлял, что делать в некоторых моментах по ходу игры. После всех этих мыслей я бил по мячу, но попадал в сетку. Несколько ударов, которые я сделал, они пролетели — дело в том, что я промахивался примерно на шесть футов, все ошибки шли с задней линии. А это были самые самые обычные удары…

Я не знаю. У меня просто нет ответов прямо сейчас. И не говорите, что Тейлор не заслуживал победы. Нет, он абсолютно заслужил победу сегодня. Он сыграл довольно хороший матч. Я ничего не сделал, чтобы заслужить победу

Самое ли это большое разочарование, которое я испытывал за долгое время? Да, безусловно. Я очень зол и расстроен», — сказал Зверев на пресс-конференции после матча.

За выход в финал домашнего мэйджора Фритц сразится с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 9) – Фрэнсис Тиафо (США, 20). Для 26-летнего Фритца этот полуфинал станет дебютным в карьере на турнире «Большого шлема».

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