Арина Соболенко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в поулфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко выполнила два эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету китаянки пять подач навылет, три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного.

В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Таким образом, счёт личных встреч стал 3-0 в пользу Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме Арина Соболенко рассказала о преимуществах выступления на харде

Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке: