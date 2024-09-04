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Чжэн Циньвэнь — Арина Соболенко, результат матча 4 сентября 2024, счёт 0:2, 1/4 финала US Open — 2024

Арина Соболенко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open — 2024
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в поулфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко выполнила два эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету китаянки пять подач навылет, три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из одного заработанного.

В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Таким образом, счёт личных встреч стал 3-0 в пользу Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open — 2024. Календарь (ж)
US Open — 2024. Турнирная сетка (ж)
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