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Определилась первая пара полуфиналисток US Open — 2024

Определилась первая пара полуфиналисток US Open — 2024
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Сегодня, 4 сентября, завершились два четвертьфинала US Open — 2024. Таким образом, определились первые пары 1/2 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с первой парой участников женского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:

  • Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Эмма Наварро (США, 2).
US Open (ж). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 02:00 МСК
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, в других четвертьфинальных парах встретятся польская теннисистка Ига Свёнтек (1) с американкой Джессикой Пегулой (6), а также бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (21) сыграет с Каролиной Муховой из Чехии (52).

Матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США стартуют 5 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open — 2024. Календарь (ж)
US Open — 2024. Турнирная сетка (ж)
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