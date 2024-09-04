Определилась первая пара полуфиналисток US Open — 2024

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Сегодня, 4 сентября, завершились два четвертьфинала US Open — 2024. Таким образом, определились первые пары 1/2 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с первой парой участников женского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:

Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Эмма Наварро (США, 2).

Напомним, в других четвертьфинальных парах встретятся польская теннисистка Ига Свёнтек (1) с американкой Джессикой Пегулой (6), а также бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя (21) сыграет с Каролиной Муховой из Чехии (52).

Матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США стартуют 5 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

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