Соболенко проиграла менее пяти геймов против соперниц из топ-10 WTA в третий раз в карьере

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, Соболенко проиграла всего три гейма за матч.

Как сообщает Opta Sport, для Соболенко это третий раз в карьере, когда она против соперниц из топ-10 рейтинга WTA проигрывает менее пяти геймов. Ранее ей это удавалось против гречанки Марии Саккари (6:0, 6:1) на групповом этапе итогового турнира года, а также против Кори Гауфф в четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:0).

В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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