Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал US Open — 2024

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о выходе в поулфинал Открытого чемпионата США. Напомним, в матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.
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«Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде неё [Чжэн Циньвэнь]. Она надёжный и агрессивный игрок. С ней всегда тяжело бороться. Быстрый старт в начале матча был действительно полезен и вселил в меня такую веру, что я смогу действительно хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу. Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — сказала Соболенко в послематчевом интервью на корте.
В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке:
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