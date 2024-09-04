Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 8-летней давности на хардовых ТБШ

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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, белоруска повторила достижение известной американской теннисистки Серены Уильямс на хардовых турнирах «Большого шлема».

Как сообщает Opta Sport, Соболенко стала первой теннисисткой после Серены Уильямс (2015-2016), кто выходила в полуфиналы Australian Open и US open два года подряд.

В полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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