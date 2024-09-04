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Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо: болгарин одержал победу во втором сете

Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо: болгарин одержал победу во втором сете
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В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата США, в котором американский теннисист Фрэнсис Тиафо встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 03:55 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 3 0
6 		6 5 6 1
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Победу во втором сете одержал болгарин со счётом 7:6 (7:5).

Напомним, победу в первом сете одержал американский спортсмен со счётом 6:3.

В 2022 году Тиафо доходил до полуфинала US Open, где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Открытый чемпионат США 2024 года проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей US Open (м)
Турнирная сетка US Open (м)
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