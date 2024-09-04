Григор Димитров — Фрэнсис Тиафо: болгарин одержал победу во втором сете

В эти минуты на стадионе «Артур Эш Стэдиум» проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата США, в котором американский теннисист Фрэнсис Тиафо встречается с представителем Болгарии Григором Димитровым.
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Победу во втором сете одержал болгарин со счётом 7:6 (7:5).
Напомним, победу в первом сете одержал американский спортсмен со счётом 6:3.
В 2022 году Тиафо доходил до полуфинала US Open, где в упорной борьбе проиграл будущему чемпиону турнира испанцу Карлосу Алькарасу.
Открытый чемпионат США 2024 года проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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