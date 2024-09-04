Чжэн Цинвэнь рассказала об одной из причин поражения от Арины Соболенко на US Open — 2024

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Цинвэнь ответила на вопрос о влиянии позднего финиша её матча 4-го круга US Open — 2024 c 24-й в рейтинге WTA хорваткой Донной Векич (7:6, 4:6, 6:2) на результат матча 1/4 финала турнира с вторым номером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси (1:6,2:6).

«Конечно, это сильно влияет. Особенно я не могла уснуть после того, как закончила матч в 2:30 ночи. Это повлияло, потому что вчера я не смогла потренироваться… вчера я чувствовала себя ужасно. Я не могла проснуться. Я хотела поиграть в теннис, но чувствовала, что не смогу этого сделать. Но, конечно, я учитываю, что есть и другие игроки, которые финишируют очень поздно. Я не могу ни на что жаловаться, потому что иногда расписание такое. Да. Я имею в виду, если бы я отбила несколько мячей вчера, возможно, это помогло бы матчу, но это нормально. Во сколько легла спать? Хороший вопрос. Я думаю, что около 4:30, вероятно, около 5:00 утра, да», — приводит слова Чжэн Цинвэнь пресс-служба US Open.

Ранее матч 3-го круга US Open между Соболенко и российской теннисисткой Екатериной Александровой стал самым поздним в истории US Open, стартовав в 00:08 по нью-йоркскому времени.