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US Open — 2024, женщины: результаты 9-го игрового дня, сетка соревнований, 3-4 сентября

US Open — 2024, женщины: результаты 9-го игрового дня, сетка соревнований
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3 сентября и в ночь на 4 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. Победительницы в каждой паре выделены курсивом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей с 3 на 4 сентября:

  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Арина Соболенко (Беларусь) — 1:6, 2:6.

Таким образом, в полуфинале Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь матчей US Oрen (ж)
Турнирная сетка US Open (ж)
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