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Арина Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на её матче US Open

Арина Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на её матче US Open
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о присутствии 20-кратного победителя турниров Большого шлема Роджера Федерера на её матче четвертьфинала US Open — 2024, в котором она обыграла седьмую ракетку рейтинга WTA китаянку Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2).

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

— Не каждый день Роджер Федерер находится на трибунах, когда вы играете в турнире Большого шлема. Вы знали, что он был на трибунах? На секунду вы задумались об этом?

— Да, я видела, я видела его на большом экране. Я почти уверена, что он пришёл посмотреть на Тиафо и Димитрова, но всё равно я подумала: «Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось». Я должна показать свои навыки (смеётся). Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом, — сказала Соболенко в интервью после матча.

Напомним, в полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open — 2024. Календарь (ж)
US Open — 2024. Турнирная сетка (ж)
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