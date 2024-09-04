Арина Соболенко отреагировала на присутствие Роджера Федерера на её матче US Open

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о присутствии 20-кратного победителя турниров Большого шлема Роджера Федерера на её матче четвертьфинала US Open — 2024, в котором она обыграла седьмую ракетку рейтинга WTA китаянку Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2).
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— Не каждый день Роджер Федерер находится на трибунах, когда вы играете в турнире Большого шлема. Вы знали, что он был на трибунах? На секунду вы задумались об этом?
— Да, я видела, я видела его на большом экране. Я почти уверена, что он пришёл посмотреть на Тиафо и Димитрова, но всё равно я подумала: «Ладно, я должна показать свой лучший теннис, чтобы ему понравилось». Я должна показать свои навыки (смеётся). Да, это был приятный момент. Приятно видеть его рядом, — сказала Соболенко в интервью после матча.
Напомним, в полуфинале Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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