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Арина Соболенко ответила на вопрос о прогрессе в женском теннисе

Арина Соболенко ответила на вопрос о прогрессе в женском теннисе
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о прогрессе в женском теннисе после победы в четвертьфинале US Open — 2024 над седьмой ракеткой рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2).

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Прогресс в женском теннисе? Ну, мне очень сложно сравнивать, потому что пять лет назад я была совершенно другим игроком и видела всё иначе, чем сейчас. Но я определенно вижу большой прогресс в женском теннисе. Все становятся сильнее психологически. Все знают, как играть в теннис. Я думаю, что теннис сейчас намного быстрее. Говоря о скорости и о том, как все двигаются. Есть статистика.

Знаете, все как бы знают друг друга, и всё дело в ключевых моментах матча, кто лучше справится с этим моментом давления. Но я определенно думаю, что женский теннис значительно улучшился, и за ним стало интереснее наблюдать, особенно, например, на более высоких стадиях турниров. Вижу большой прогресс», — сказала Соболенко на пресс-конференции после матча.

Напомним, в полуфинале Открытого чемпионата США Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

US Open — 2024. Календарь (ж)
US Open — 2024. Турнирная сетка (ж)
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