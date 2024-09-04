Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он победил девятую ракетку рейтинга ATP представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|3
|1
|
|6 5
|6
|4
Матч продолжался 3 часа 4 минуты. Тиафо выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Димитрова восемь эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В полуфинале американец встретится с соотечественником Тейлором Фритцем (12).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
- 4 сентября 2024
-
07:20
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:12
-
06:01
-
05:37
-
05:29
-
04:48
-
04:46
-
04:33
-
04:20
-
03:44
-
03:31
-
03:05
-
02:53
-
02:23
-
00:57
-
00:57
-
00:42
-
00:41
-
00:34
-
00:22
- 3 сентября 2024
-
23:39
-
23:36
-
23:25
-
23:01
-
22:44
-
22:33
-
22:33
-
22:17
-
21:59
-
21:52
-
21:50