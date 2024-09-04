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Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024

Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024
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20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он победил девятую ракетку рейтинга ATP представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина).

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 03:55 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 3 1
6 		6 5 6 4
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. Тиафо выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Димитрова восемь эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В полуфинале американец встретится с соотечественником Тейлором Фритцем (12).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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