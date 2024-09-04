Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала он победил девятую ракетку рейтинга ATP представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина).

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. Тиафо выполнил три подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Димитрова восемь эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В полуфинале американец встретится с соотечественником Тейлором Фритцем (12).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.