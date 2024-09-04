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US Open — 2024, женщины: результаты 9-го игрового дня, сетка соревнований, 3-4 сентября

US Open — 2024, мужчины: результаты 9-го игрового дня, сетка соревнований
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3 сентября и в ночь на 4 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде. Победители выделены курсивом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей с 3 на 4 сентября:

Тейлор Фритц (США) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Григор Димитров (Болгария) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 7:6 (7:5),

Таким образом, в полуфинале встретятся Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
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