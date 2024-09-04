Стала известна первая пара полуфиналистов US Open — 2024

Сегодня, 4 сентября, завершились два четвертьфинала US Open — 2024. Таким образом, определились первые пары 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с первой парой участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:
- Тейлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20)
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Напомним, в других четвертьфинальных парах встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (1) и россиянин Даниил Медведев (5), а также британский теннисист Джек Дрэйпер (25) сыграет с Алексом де Минором из Австралии (10).
Матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США стартуют 5 сентября.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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