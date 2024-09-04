Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определилась первая пара полуфиналистов US Open — 2024

Стала известна первая пара полуфиналистов US Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, завершились два четвертьфинала US Open — 2024. Таким образом, определились первые пары 1/2 финала Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с первой парой участников мужского US Open – 2024 на стадии 1/2 финала:

  • Тейлор Фритц (США, 12) — Фрэнсис Тиафо (США, 20)
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Напомним, в других четвертьфинальных парах встретятся итальянский теннисист Янник Синнер (1) и россиянин Даниил Медведев (5), а также британский теннисист Джек Дрэйпер (25) сыграет с Алексом де Минором из Австралии (10).

Матчи 1/2 финала Открытого чемпионата США стартуют 5 сентября.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Календарь матчей US Open
Турнирная сетка US Open
Материалы по теме
Фото
Актриса Джулия Робертс опубликовала пост в поддержку Фрэнсиса Тиафо на US Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android