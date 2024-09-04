Зверев покинул US Open, «Спартак» хочет купить игрока из Турции. Главное к утру

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024, уступив в 1/4 финала турнира 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), московский «Спартак» намеревается сделать предложение «Бешикташу» по покупке 19-летнего крайнего нападающего Семиха Кылычсоя, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».