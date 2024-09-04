Зверев покинул US Open, «Спартак» хочет купить игрока из Турции. Главное к утру
Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024, уступив в 1/4 финала турнира 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), московский «Спартак» намеревается сделать предложение «Бешикташу» по покупке 19-летнего крайнего нападающего Семиха Кылычсоя, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Зверев проиграл американцу Тейлору Фритцу в четвертьфинале US Open — 2024.
- «Спартак» готовит предложение по 19-летнему вингеру «Бешикташа» — Orta Cizgi.
- Арина Соболенко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open — 2024.
- В «Барселоне» раскрыли, как Левандовски отреагировал на проблемы клуба с ФФП.
- Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024.
- Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 8-летней давности на хардовых ТБШ
- Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 3 сентября.
- Мадридский «Реал» хочет подписать Родри.
- «ПСЖ» предстанет перед Французской футбольной лигой из-за задолженности клуба перед Мбаппе.
- Новый контракт Драйзайтля по общей сумме уступает лишь соглашению Овечкина на $ 124 млн.
- Роналду назвал условие для своего ухода из сборной Португалии.
Материалы по теме
Комментарии