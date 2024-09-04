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4 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты US Open, хоккей, паралимпиада, Арина Соболенко

Зверев покинул US Open, «Спартак» хочет купить игрока из Турции. Главное к утру
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024, уступив в 1/4 финала турнира 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), московский «Спартак» намеревается сделать предложение «Бешикташу» по покупке 19-летнего крайнего нападающего Семиха Кылычсоя, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Зверев проиграл американцу Тейлору Фритцу в четвертьфинале US Open — 2024.
  2. «Спартак» готовит предложение по 19-летнему вингеру «Бешикташа» — Orta Cizgi.
  3. Арина Соболенко уверенно обыграла Чжэн Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open — 2024.
  4. В «Барселоне» раскрыли, как Левандовски отреагировал на проблемы клуба с ФФП.
  5. Фрэнсис Тиафо на отказе Григора Димитрова вышел в полуфинал US Open — 2024.
  6. Соболенко повторила достижение Серены Уильямс 8-летней давности на хардовых ТБШ
  7. Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 3 сентября.
  8. Мадридский «Реал» хочет подписать Родри.
  9. «ПСЖ» предстанет перед Французской футбольной лигой из-за задолженности клуба перед Мбаппе.
  10. Новый контракт Драйзайтля по общей сумме уступает лишь соглашению Овечкина на $ 124 млн.
  11. Роналду назвал условие для своего ухода из сборной Португалии.
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