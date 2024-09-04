Американский теннисист сыграет в финале US Open впервые с 2006 года
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Теннисист из США гарантированно сыграет в финале домашнего US Open — 2024. Это стало известно по итогам матча 1/4 финала турнира между 20-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо и девятым в рейтинге ATP Григором Димитровым из Болгарии — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ Димитрова). В первой полуфинальной паре US Open — 2024 Тиафо встретится с соотечественником — 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.
US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
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Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
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Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Как сообщает пресс-служба турнира, это первый случай за последние 18 лет, когда в финале мужского одиночного турнира US Open сыграет теннисист из Соединённых Штатов Америки. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал американец Эдди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру — 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.
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