Американский теннисист сыграет в финале US Open впервые с 2006 года

Теннисист из США гарантированно сыграет в финале домашнего US Open — 2024. Это стало известно по итогам матча 1/4 финала турнира между 20-й ракеткой мира американским теннисистом Фрэнсисом Тиафо и девятым в рейтинге ATP Григором Димитровым из Болгарии — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ Димитрова). В первой полуфинальной паре US Open — 2024 Тиафо встретится с соотечественником — 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем.

Как сообщает пресс-служба турнира, это первый случай за последние 18 лет, когда в финале мужского одиночного турнира US Open сыграет теннисист из Соединённых Штатов Америки. В 2006 году финалистом Открытого чемпионата США стал американец Эдди Роддик, который уступил в матче за титул швейцарцу Роджеру Федереру — 2:6, 6:4, 5:7, 1:6.