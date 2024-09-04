Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в полуфинал US Open на отказе Григора Димитрова

20-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо дал комментарий по итогам матча 1/4 финала US Open — 2024 с девятым в рейтинге ATP Григором Димитровым из Болгарии, в котором Димитров отказался продолжать борьбу по ходу четвёртого сета, — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ).

«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня. Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы всё закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня — против другого американца. Пятница обещает быть адским днём», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.

В полуфинале US Open — 2024 Тиафо сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, который ранее победил в четырёх сетах четвёртого в рейтинге ATP Александра Зверева из Германии — 7:6 (7:2), 3:6 ,6:4, 7:6 (7:3).