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Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в полуфинал US Open на отказе Григора Димитрова

Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в полуфинал US Open на отказе Григора Димитрова
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20-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо дал комментарий по итогам матча 1/4 финала US Open — 2024 с девятым в рейтинге ATP Григором Димитровым из Болгарии, в котором Димитров отказался продолжать борьбу по ходу четвёртого сета, — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ).

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 03:55 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		7 7 3 1
6 		6 5 6 4
             
Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Очевидно, что я бы не так хотел пройти дальше. Но я счастлив пройти. Еще один полуфинал здесь. Невероятно. Это был действительно матч высокого уровня. Несмотря ни на что, мне нравится то место, где я был в тройке. Но я не хотел, чтобы всё закончилось именно так, особенно для меня и для зрителей. Но вы, ребята, снова увидите меня — против другого американца. Пятница обещает быть адским днём», — приводит слова Тиафо пресс-служба US Open.

В полуфинале US Open — 2024 Тиафо сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, который ранее победил в четырёх сетах четвёртого в рейтинге ATP Александра Зверева из Германии — 7:6 (7:2), 3:6 ,6:4, 7:6 (7:3).

Календарь матчей US Open - 2024
Турнирная сетка US Open - 2024
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